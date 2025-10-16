El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A partir de las 18:00 horas, la visibilidad será óptima, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:45.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 19 y 29 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 29 grados hacia las 17:00 horas. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 38% hacia las 17:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, generará un ambiente cálido y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Utrera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.