El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Úbeda se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados a las 18:00 horas. La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay una ligera probabilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 20% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Aunque la posibilidad de tormenta es baja, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 34 km/h alrededor de las 10:00 horas. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

El orto se producirá a las 08:22 y el ocaso a las 19:34, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que avanzamos hacia el invierno. La combinación de nubes altas y viento del sur puede hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque la alta humedad podría resultar incómoda para algunas personas.

En resumen, hoy en Úbeda se espera un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, aunque con una ligera posibilidad de tormentas por la tarde. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se mantenga un ojo en el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.