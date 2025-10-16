El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A partir de las 19:45, el ocaso marcará el final de un día que promete ser agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando su punto máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 39% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo para los residentes y visitantes de Tomares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 12:00, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día espléndido en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.