El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por estas nubes, lo que proporcionará una atmósfera suave y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 27°C hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más fresco al caer el sol.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 9 y 15 km/h, lo que aportará una brisa ligera y agradable, especialmente en las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste, manteniendo su intensidad, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

Los momentos más despejados del día se producirán hacia la tarde, cuando el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:45. Este espectáculo natural será un excelente cierre para un día que promete ser cálido y agradable. En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.