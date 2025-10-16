El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

Hoy, 16 de octubre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que proporcionará un ambiente suave y templado. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que oscilarán entre los 28 y 29 grados . Esta temperatura, combinada con la presencia de nubes, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, no se experimentará una sensación de bochorno, lo que es positivo para quienes planean disfrutar del día en parques o espacios abiertos.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de La Rinconada pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que tienen planes de realizar actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades de hasta 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas más cálidas, la velocidad del viento se mantendrá entre 2 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómodo. Por la tarde, se espera que el viento sople principalmente del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso ocaso a las 19:45 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 22 grados hacia el final del día, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.