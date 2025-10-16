El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque las temperaturas se mantendrán agradables. A primera hora, se espera que la temperatura ronde los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados hacia las 2 de la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 74% y el 42%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas más cálidas. La humedad será más alta en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la mañana se sienta un poco más fresca y húmeda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría aportar un alivio ante el calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero hasta la tarde, cuando podría haber un leve aumento en la posibilidad de tormentas, aunque con un porcentaje bajo del 10%. Esto sugiere que, si bien el cielo podría oscurecerse en algunos momentos, es poco probable que se produzcan lluvias.

La puesta de sol está programada para las 19:40, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. A medida que caiga la tarde, la temperatura se situará en torno a los 24 grados, y la humedad comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y húmeda.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.