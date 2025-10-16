El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

A medida que avance la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la posibilidad de lluvia escasa se sitúa en un 55%. Durante este periodo, se anticipan intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas, aunque no se espera que sean significativas. La lluvia acumulada podría alcanzar hasta 0.1 mm, lo que indica que, si bien hay una posibilidad de chubascos, estos serán ligeros y no afectarán de manera considerable las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 39% hacia la tarde. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:38, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas suaves, especialmente en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.