El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 00:00 hasta las 08:00, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 14°C en las primeras horas, descendiendo gradualmente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse, alcanzando un máximo de 26°C entre las 16:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 91% en la mañana a un 40% por la tarde. Sin embargo, la sensación de calor podría verse atenuada por la presencia constante del viento, que soplará del sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumentará a un 35% hasta las 20:00, lo que podría traer algunas lluvias ligeras. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco estén atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 25% entre las 20:00 y las 02:00.

La tarde se presentará como un momento ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante la posibilidad de lluvias. La temperatura se mantendrá agradable, y el viento proporcionará un alivio ante el calor. Sin embargo, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17°C hacia las 23:00. El cielo permanecerá mayormente nublado, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. En resumen, el día de hoy en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y la posibilidad de lluvias por la tarde, lo que requerirá estar preparados para cualquier eventualidad.

