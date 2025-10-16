El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 17 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con valores que oscilarán entre los 17 y 19 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 75% hacia el mediodía.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Palma del Río disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas más frescas de la mañana y la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 7 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se espera que llegue a los 30 grados . Sin embargo, a medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:42, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el día en Palma del Río se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 30 grados . Los vientos del este aportarán un toque fresco, especialmente en las horas de la tarde, haciendo de este un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.