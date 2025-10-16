El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

Hoy, 16 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que puede dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 22 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, se espera que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Este aumento de temperatura puede generar un ambiente más cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la baja humedad relativa que se prevé en las horas más cálidas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento puede ser un alivio, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Los Palacios y Villafranca pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

En resumen, el día de hoy se presenta como una jornada mayormente nublada al inicio, con temperaturas agradables que irán en aumento hacia la tarde. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento moderado harán que sea un día propicio para disfrutar del entorno natural y social de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.