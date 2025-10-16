El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe despejado, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:42.

Las temperaturas en Osuna se mantendrán agradables a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán mínimas alrededor de 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones serán cómodas y agradables.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% en la madrugada y descendiendo gradualmente a un 48% hacia el final de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 16 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

No se esperan precipitaciones en Osuna durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.