El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una temperatura estable que oscilará entre los 18 y 21 grados . La humedad relativa será notable, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 27 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la combinación de la humedad y la temperatura. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé que algunas horas se presenten con menos nubosidad, especialmente hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Morón de la Frontera durante el día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos, con una ligera posibilidad de chubascos en la tarde, aunque esta probabilidad es mínima. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de calor y humedad.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que rondarán los 2 a 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde, provenientes del sureste. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más variable.

El orto se producirá a las 08:30 y el ocaso será a las 19:43, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera disfrutarán de aproximadamente 11 horas y 13 minutos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas cálidas y un viento que irá aumentando a lo largo del día, todo ello sin la amenaza de precipitaciones significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.