El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en un rango agradable, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 76% al 80%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente en la mañana.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 25% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría estar relacionado con el aumento de la temperatura y la inestabilidad atmosférica, aunque no se prevén lluvias intensas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más cálidas del día.

La visibilidad se mantendrá buena a lo largo del día, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. La puesta de sol se producirá a las 19:39, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser atractivo.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y una ligera posibilidad de tormentas por la tarde. Es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo fresco en la mañana y cálido en la tarde, manteniendo un paraguas a mano por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.