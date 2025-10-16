El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes altas se mantendrá, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado.
Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 19 grados, pero se espera que aumenten rápidamente, alcanzando los 27 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con un pico de 28 grados, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia las 19:00 horas.
La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.
No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un buen momento para salir a pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.
