El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 50% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 20 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas más cálidas, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde, aunque se estima que no se registrarán acumulaciones significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 25% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para eventos severos.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente nublado, pero sin preocupaciones por la lluvia. La puesta de sol se producirá a las 19:37, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso. En resumen, Martos experimentará un día tranquilo y templado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.