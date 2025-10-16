El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Marchena se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera suave y templada. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la exposición solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 38% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable gracias a la presencia de nubes que mitigarán el calor intenso del sol. Sin embargo, se recomienda a los marcheneros que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Este viento podría ser un alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante tener en cuenta que podría levantar polvo y hojas, especialmente en áreas menos urbanizadas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la localidad. Los marcheneros pueden aprovechar este clima favorable para realizar actividades recreativas, paseos y disfrutar de la belleza del entorno natural. En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la vida al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.