El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que estas nubes den paso a un cielo poco nuboso, especialmente en la tarde, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 27 grados a las 14:00 y 28 grados a las 16:00, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 89% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 42% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos por el parque o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 19:46, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados en la tarde y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.