El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 25 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 43% hacia las 16:00 horas. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, específicamente entre las 14:00 y las 20:00 horas, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, lo que podría traer alivio a la atmósfera cálida. Es recomendable que los lucentinos estén preparados para posibles chubascos breves en este intervalo.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar al aire libre.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y una leve posibilidad de lluvias por la tarde. Los lucentinos deben estar atentos a las condiciones del tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las nubes y posibles chubascos.

