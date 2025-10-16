El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 21°C, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 29°C hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 39% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 28°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día, aunque no se anticipan condiciones adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un ambiente más claro. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia el final de la jornada. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y agradables.

No se prevén lluvias en el horizonte, lo que significa que los residentes de Lora del Río pueden disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se presenta como un día cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades cotidianas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.