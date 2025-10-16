El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar un aspecto grisáceo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero descenso, alcanzando los 20 grados a media mañana y manteniéndose en torno a esa cifra hasta el mediodía. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% al amanecer y aumentando gradualmente hasta un 56% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 3 km/h en la mañana. A medida que el día progrese, se espera que el viento cambie de dirección, predominando del sur y luego del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 27 grados .

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aumentando a un 20% en la franja horaria de las 20:00 a las 02:00. Sin embargo, las condiciones actuales sugieren que las lluvias serán escasas, si es que se presentan. La posibilidad de tormentas es baja, con un 5% de probabilidad en la misma franja horaria.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura. Las nubes altas persistirán, y hacia el final del día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 20 y 27 grados , y un viento moderado que aportará frescura a la tarde. Las probabilidades de lluvia son bajas, pero no se descartan completamente en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.