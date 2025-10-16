El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente estable en Lepe, con cielos que se mantendrán cubiertos por nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando el 97% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 61% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente en la tarde, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h del sur. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lepe pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la comunidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 19:50, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.