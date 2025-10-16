El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas agradables de alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 68% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida, lo que puede resultar en un tiempo más cómodo para disfrutar de actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las zonas más abiertas. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas expuestas, por lo que se aconseja precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad, aprovechando el tiempo cálido y mayormente despejado que Lebrija ofrecerá hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.