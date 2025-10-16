El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 51% por la tarde. Esta combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente altos puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera un viento suave del oeste con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, el viento soplará desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor. Sin embargo, en las horas más calurosas, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 11 km/h desde el sur.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la jornada, con un 0% de posibilidades de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento a un 15% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque no se anticipan lluvias significativas. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, el tiempo se mantendrá seco y estable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá cubierto, pero sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente tranquilo para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.