El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

Hoy, 16 de octubre de 2025, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 19 grados en las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% y alcanzando hasta un 85% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas previas al mediodía. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los residentes de Dos Hermanas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes planean paseos o actividades deportivas.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. En las horas de la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento será predominantemente del oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas en comparación con los valores reales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:45, momento en el cual el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Dos Hermanas, con condiciones climáticas favorables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.