El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes han cubierto el cielo, manteniendo temperaturas suaves que oscilan entre los 18 y 21 grados . A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un ligero aumento hasta los 28 grados, proporcionando un ambiente cálido pero sin excesos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de nubes y temperaturas moderadas hará que el tiempo sea más tolerable para las actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los residentes de Écija pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera que el viento alcance los 12 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas de la tarde. Esto puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Las ráfagas máximas de viento podrían llegar a los 33 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol está programada para las 19:41, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas cálidas y un ambiente seco, lo que lo convierte en un día propicio para actividades al aire libre sin preocupaciones de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.