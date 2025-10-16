El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 87% a las 07:00, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas. Los vientos serán moderados, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. A lo largo del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Coria del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 27 grados a las 19:00. La puesta de sol se producirá a las 19:46, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea perfecta para paseos, cenas al aire libre o simplemente disfrutar de un momento de relajación en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.