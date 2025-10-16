El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 65% y aumentando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% hacia la tarde. Este cambio en la humedad podría contribuir a un ambiente más agradable a medida que se acerque la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay una ligera probabilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 5% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 2 y 8 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

El orto se producirá a las 08:28 y el ocaso a las 19:40, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre. A pesar de la presencia de nubes, las horas de sol serán suficientes para que los cordobeses puedan aprovechar el día. En resumen, se espera un día cálido y mayormente nublado, con la posibilidad de algunas tormentas por la tarde, pero sin precipitaciones significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.