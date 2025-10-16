El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el calor sea más intenso. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26°C hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:46.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para aprovechar el tiempo y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.