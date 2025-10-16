El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% en la mañana y disminuyendo a un 55% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana puede sentirse un poco más húmeda, la tarde será más fresca y cómoda. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en intensidad a lo largo del día. Por la mañana, se espera un viento del noroeste con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección sur, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, lo que puede proporcionar una sensación refrescante en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de actividades familiares, picnics o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:50. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.