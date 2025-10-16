El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán suaves, comenzando en torno a los 22 grados y descendiendo gradualmente a 19 grados hacia el amanecer. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando, estabilizándose en torno a los 18 grados a media tarde. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero aún se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 82%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. A media tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor y la humedad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Carmona disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones ante la alta humedad, especialmente para aquellos que planean realizar ejercicio físico.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados . A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:43, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados hacia la noche. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En resumen, el día en Carmona se presenta como un día cálido y húmedo, con cielos nublados y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día agradable, aunque es aconsejable mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.