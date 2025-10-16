El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 28°C, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, no se esperan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto hace que el día sea perfecto para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para aprovechar al máximo el tiempo libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.