El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera suave y templada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 43% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con un 45% de posibilidad, lo que podría generar algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean intensas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá activo, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:39, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, aunque aún se podrán observar algunas nubes altas. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo templado y nublado, con temperaturas agradables y un leve riesgo de tormentas por la tarde. Los habitantes de la localidad pueden disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan atentos a las condiciones del viento y la posibilidad de tormentas en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.