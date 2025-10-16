El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 22 grados , proporcionando un tiempo agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, aunque se espera que esta disminuya a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad, que caerá a niveles más cómodos, alrededor del 37% hacia la tarde. La combinación de calor y una humedad más baja hará que el tiempo sea más tolerable para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica elevada. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 32 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren en exteriores.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

La visibilidad será excelente a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado. La salida del sol se producirá a las 08:32 y se pondrá a las 19:45, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y un viento que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.