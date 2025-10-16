El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando un 80% durante la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y alta humedad podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Bormujos durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la tarde. Este viento suave proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente, con ráfagas que podrían llegar a los 16 km/h en la tarde.

A medida que el sol se ponga a las 19:46, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para aquellos que deseen salir a contemplar el firmamento. En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será mayormente cálido y seco, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.