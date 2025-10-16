El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, alcanzando un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 20% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es probable, no se puede descartar completamente la posibilidad de alguna llovizna ligera en la tarde-noche.

Las temperaturas en Bailén hoy oscilarán entre los 17 y los 29 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 22 grados, descendiendo a 18 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 21 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 52% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 29 km/h hacia las 23:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender, lo que podría hacer que la noche sea más fresca. Los ciudadanos de Bailén deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.