El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con nubes que cubrirán el cielo, especialmente en la tarde y la noche, cuando se espera un aumento en la nubosidad, llegando a un estado de cielo cubierto hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados . La mañana comenzará con un ambiente relativamente cálido, alcanzando los 21 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 19 grados a las 02:00. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% a la medianoche y alcanzando picos del 84% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La humedad comenzará a disminuir hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad de tormenta entre las 20:00 y las 02:00. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo cálido y húmedo, con cielos nublados y una leve posibilidad de tormentas hacia la noche. Los habitantes deben estar preparados para un día mayormente tranquilo, pero con la posibilidad de cambios en el tiempo conforme se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.