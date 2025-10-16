El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al amanecer. Las temperaturas matutinas rondarán los 20 grados , con una ligera disminución a medida que avance la mañana, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 50% en este periodo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar el suelo, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables si planean salir.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 27 grados en las horas más cálidas de la tarde, mientras que por la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 19 grados. La humedad relativa será bastante alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta un 79%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes en la tarde, especialmente en torno a las 17:00 horas, donde se podrían registrar vientos de hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de nubes, viento y temperaturas moderadas hará que el día sea ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.