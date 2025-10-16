El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El 16 de octubre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados , con un ligero descenso a medida que avance la jornada. A primera hora, la humedad relativa será del 42%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 80% en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un leve descenso a 19 grados a la 1 de la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. La situación meteorológica se mantendrá tranquila, con vientos suaves predominando del oeste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados a las 5 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 27 grados a las 6 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 23 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque se prevé un ligero aumento en la humedad, que podría llegar al 70% hacia la medianoche. Los vientos continuarán soplando desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas nocturnas.

El orto se producirá a las 8:25, y el ocaso será a las 19:37, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, Andújar experimentará un día de temperaturas agradables, con un tiempo estable y sin precipitaciones significativas, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de nubes altas que podrían atenuar la intensidad del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.