El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 20 grados , con un ligero descenso a 19 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa ha sido alta durante la mañana, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, se prevé que la humedad disminuya, estabilizándose en torno al 68% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del sol. A partir de la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:49, ideal para una caminata o una cena al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es un alivio para los residentes y visitantes de Aljaraque, quienes podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es propicio para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un cielo mayormente despejado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno, aprovechando al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.