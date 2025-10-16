El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas serán la característica principal del cielo, proporcionando un aspecto suave y luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el calor sea más intenso. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 26°C hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 41% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de La Algaba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto el tráfico como las actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.