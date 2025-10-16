El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque hacia la tarde se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la posibilidad de un cielo cubierto en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo a 13 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 65% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula hasta la tarde. Sin embargo, existe un leve riesgo de lloviznas o chubascos ligeros hacia el final de la jornada, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la probabilidad se mantiene baja.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado, con temperaturas agradables y un ambiente húmedo. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable llevar un abrigo ligero y estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-15T20:57:11.