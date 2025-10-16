El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de octubre

El día de hoy, 16 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 22 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, antes de comenzar a bajar nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 67% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 83% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Las direcciones del viento variarán, pero predominarán las del suroeste y el sur, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, especialmente hacia el final del día, cuando las nubes altas den paso a un cielo más claro. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. La puesta de sol está prevista para las 19:45, marcando el final de un día que, aunque nublado en su inicio, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde cuando el cielo se despeje y el viento brinde un toque de frescura.

