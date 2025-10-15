El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 15 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas dominarán el panorama. Durante la madrugada, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados en la primera hora del día. A partir de las 2 de la mañana, se espera que la temperatura baje a 19 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 4 de la mañana.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana con un 75%, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 36% hacia las 8 de la tarde. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, el ambiente se sentirá más seco y cálido durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio para los visueños que disfruten de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin temor a sorpresas meteorológicas. La visibilidad será buena, y el sol se asomará entre las nubes, especialmente en las horas de la tarde, cuando el ocaso se prevé para las 19:45, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en El Viso del Alcor para hoy se caracteriza por un día cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde, cielos mayormente nublados y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.