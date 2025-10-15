El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. La temperatura matutina comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A medida que el día progresa, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto proporcionará un alivio en la sensación térmica, aunque la combinación de calor y humedad podría hacer que las primeras horas del día se sientan más calurosas de lo habitual.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio ante el calor intenso. Este viento, aunque moderado, será suficiente para mover las nubes altas que se prevén en el cielo, manteniendo un ambiente dinámico a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones en Utrera, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 29 grados hacia las 15:00 horas y bajando gradualmente hasta los 23 grados al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:46, marcando el final de un día cálido y mayormente despejado.

En resumen, Utrera disfrutará de un día de clima cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 31 grados, y un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.