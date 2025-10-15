El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 75% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Úbeda pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Este viento será más notable en las primeras horas del día, disminuyendo su intensidad a medida que avance la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes en algunos momentos, pero en general, se espera que el tiempo sea tranquilo y propicio para disfrutar de un paseo por la ciudad o de actividades en el campo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por los hermosos rincones de Úbeda. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

Hacia el final del día, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Úbeda disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:36. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 10 de la noche. La noche se presentará fresca, con temperaturas que continuarán bajando, pero sin llegar a ser incómodas.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.