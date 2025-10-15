El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience en torno a los 22 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% y alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente en la tarde, cuando se espera que esté alrededor del 36%.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante el calor que se espera en las horas pico.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que las condiciones climáticas indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Tomares disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:47, momento en el cual las nubes altas seguirán dominando el cielo, creando un ambiente visualmente atractivo al atardecer.

En resumen, Tomares disfrutará de un día cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.