El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 37% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante en medio del calor. Sin embargo, la dirección del viento podría cambiar a lo largo del día, con momentos en que se sentirá más intenso, especialmente en las áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, la presencia constante de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

El orto solar se producirá a las 08:31, mientras que el ocaso será a las 19:47, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades diurnas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y nublado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.