El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

La Rinconada se prepara para un día mayormente nublado este 15 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al paisaje. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 30 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 17 grados a las 07:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 30 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan alrededor de los 29 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% entre las 06:00 y las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 36% hacia las 20:00 horas. Esto permitirá que el ambiente se sienta más cómodo a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 11 y 19 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 12:00, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h. Este viento suave contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Los momentos más cálidos se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00, cuando se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 30 grados. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:46, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un final de jornada más fresco y agradable.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre mientras se aprovecha el tiempo templado de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.