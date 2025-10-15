El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21°C a las 20°C, con una humedad relativa que comenzará en un 70% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 03:00 horas, se comenzarán a notar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones en ningún momento del día. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 18°C hacia las 03:00 y 04:00 horas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con predominancia de nubes altas. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 30°C hacia las 17:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 33% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 12 km/h.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:42 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22°C hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.