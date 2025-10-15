El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de octubre

El día de hoy, 15 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados centígrados a las 00:00 y 01:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 16 grados a las 03:00 y 04:00 horas, antes de comenzar a subir nuevamente.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 20 grados a las 11:00. El mediodía será cálido, con temperaturas que llegarán a los 23 grados a las 12:00 y alcanzarán su punto máximo de 25 grados entre las 14:00 y 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, con un ligero descenso a 24 grados a las 19:00 y 22 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 71% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 39% a las 14:00 horas y estabilizándose en torno al 30% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y 15:00 horas, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:24 y el ocaso será a las 19:39, lo que proporcionará un amplio margen de luz natural para disfrutar de la belleza del paisaje cordobés. En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día de otoño con temperaturas agradables y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-14T20:57:11.